La Fiscalía se opone al recurso de la familia de la víctima del accidente mortal de O Rosal

La Fiscalía ha impugnado el recurso de apelación de la familia de Brais Otero, la víctima del accidente mortal de O Rosal. En su petición, reclamaban el ingreso en prisión de Fermín M.L, el causante del choque, o bien subir la fianza a 700.000 euros, una cantidad inasumible y que permitiría también que el culpable entrara en la cárcel.

Sin embargo, la Fiscalía se alinea con la jueza que ya desestimó el recurso de reforma de la madre de la víctima, que consideraba que la fianza de 150.000 euros que fue abonada por Fermín M.L. y que le permitió estar libre, era insuficiente. De esta forma, solicita a la Audiencia Provincial que dicte una resolución que desestime el recurso interpuesto y se confirme el auto inicial