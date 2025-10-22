La Fiscalía se opone al recurso de la familia de la víctima del accidente mortal de O Rosal
Redacción
O Rosal
La Fiscalía ha impugnado el recurso de apelación de la familia de Brais Otero, la víctima del accidente mortal de O Rosal. En su petición, reclamaban el ingreso en prisión de Fermín M.L, el causante del choque, o bien subir la fianza a 700.000 euros, una cantidad inasumible y que permitiría también que el culpable entrara en la cárcel.
Sin embargo, la Fiscalía se alinea con la jueza que ya desestimó el recurso de reforma de la madre de la víctima, que consideraba que la fianza de 150.000 euros que fue abonada por Fermín M.L. y que le permitió estar libre, era insuficiente. De esta forma, solicita a la Audiencia Provincial que dicte una resolución que desestime el recurso interpuesto y se confirme el auto inicial
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal