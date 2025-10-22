Expertos analizan en Soutomaior el potencial cinematográfico de la historia de Galicia

Pocos gallegos conocen que Santiago le disputó la sede papal a la mismísima Roma, o que el cuarto hijo del rey Eduardo III de Inglaterra, Juan de Gante, con el título de Duque de Lancaster, en el siglo XIV invadió Galicia e instaló las Cortes de su reino en Ourense para intentar con el apoyo de Portugal acceder al trono de Castilla. Estos son ejemplos de algunas páginas de la historia de Galicia que permanecen en el olvido y que ahora, gracias al cine, pueden darse a conocer a nivel internacional.

Con este objetivo, el castillo de Soutomaior reunirá este domingo a representantes del sector audiovisual e historiadores para abordar la posibilidad de una producción al estilo de un «Juego de Tronos» en versión gallega durante la II Xornada Manoel Vello «A historia de Galicia como motor cinematográfico», organizada por la Asociación Pro-Fundación Manoel Vello en colaboración con el Concello de Soutomaior y la Diputación.

El acto comenzará a las 12.00 horas con la bienvenida del alcalde, Manu Lourenzo, y de la presidenta de la Asociación Pro-Fundación Manoel Vello, Carolina Silva. Durante la jornada intervendrá el investigador histórico José Manuel Barbosa, autor de «A evolución histórica dos limites da Galiza» y de «Porque que caiu a Galiza?», que dará a conocer distintos hechos de la historia desconocidos para muchos de los gallegos y que bien se podrían llevar al cine. Por su parte, el director y escritor Tomás Martínez y el director de cine de inmersión, Iago de Sants, expondrán, junto con el escritor de novela histórica César Pazos, las posibilidades reales de convertir en película algunos capítulos de nuestra historia y distribuirla por los circuitos o plataformas internacionales.

César Pazos, impulsor de esta jornada, señala que «o noso país non se coñece a si mesmo e a mellor forma de facelo é a través do cine». Para ello, destaca que esta iniciativa como «un chamamento aos que cren que a nosa historia ten que ser contada como nunca antes».