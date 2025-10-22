Escolares de Tui serán protagonistas del 800 aniversario de la catedral

El Ayuntamiento de Tui ha convocado un año más su tradicional concurso de dibujo escolar de Navidad, que este 2025 tendrá una temática muy especial: la celebración del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui. La iniciativa tiene como objetivo seleccionar la postal oficial de Navidad del Concello de Tui, apostando nuevamente por la creatividad del alumnado del municipio.

El certamen está dirigido al alumnado de Educación Primaria de los centros educativos de Tui, tanto públicos como concertados. Las bases del concurso han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cada participante podrá presentar un único dibujo original e inédito, con técnica libre, que deberá estar identificado en la parte posterior. La temática de los trabajos es La Navidad en Tui, haciendo especial referencia a la catedral tudense en este año tan simbólico. El objetivo es que los niños y niñas puedan expresar, a través del arte, lo que significa la Navidad para ellos y su vínculo con la ciudad.

Cada centro educativo seleccionará las doce mejores postales, que serán enviadas a la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud para su evaluación por parte del jurado. El plazo para presentar los dibujos finaliza el 21 de noviembre de 2024 a las 14.00 horas.

Se han establecido tres premios. El primer premio consistirá en un lote de material educativo y de pintura valorado en 100 euros, y el dibujo ganador será utilizado como postal oficial de Navidad del Concello de Tui. El segundo premio tendrá un valor de 50 euros, y el tercero, de 40 euros, ambos también en material educativo y artístico.

La concejala Sonsoles Vicente Solla destacó que «la finalidad de este certamen escolar es fomentar la expresión artística, la creatividad y la participación activa de los niños y niñas de Tui en las tradiciones navideñas, al tiempo que se les implica en la conmemoración de una efeméride tan excepcional como es el 800 aniversario de la consagración de nuestra catedral, que merece la implicación de toda la ciudadanía, también de los más pequeños».