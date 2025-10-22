Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eliminan 60 kg de especies invasoras en el Landres

La Asociación Treze Catorze de Salceda organizó el pasado fin de semana una jornada de erradicación de especies invasoras en el río Landres, consiguiendo la eliminación de cerca de 60 kg de Tradescantia y Robinia pseudoacacia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents