La concejala del PP de Tui, Pilar Gregores, se pasa a no adscritos «tras un año de aislamiento y exclusión dentro del grupo»

El Partido Popular de Tui pierde un concejal al anunciar la edil Pilar Gregores su renuncia al grupo municipal y paso a no adscritos. Gregores explica su decisión «tras un año de aislamiento y exclusión dentro del grupo», situación que, según afirma, «no solo dificultó el ejercicio responsable y eficaz de sus funciones, sino que también menoscabó su integridad personal y política».

La hasta ahora concejala del PP apunta directamente al líder de los populares en Tui, Nico Montes, a quien acusa de «falta de liderazgo e implicación». «No se puede construir un proyecto sólido ni avanzar cuando la desgana y la falta de compromiso son la práctica habitual», valora Gregores, indicando que «la política requiere dedicación, compromiso y una visión orientada al servicio de las personas. Cuando estos valores no se reflejan en la toma de decisiones del grupo, mi permanencia en él carece de sentido».

En este sentido, explica que su decisión de pasar a no adscritos la toma tras una larga reflexión y aclara que, aunque abandona el equipo de Nico Montes, «el compromiso con Tui y con el Partido Popular sigue intacto».

Con el paso de Pilar Gregores al grupo de no adscritos, el PSOE pasa a ser el grupo mayoritario en la corporación, con seis actas, frente a las cinco que tendrá a partir de ahora el PP. Le sigue el BNG con cuatro concejales y el grupo de no adscritos lo compartirán Gregores y José Palacín, que mantiene su acta tras la disolución hace unos meses de Converxencia 21.