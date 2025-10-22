El Ciclo Mestre Mateo llega a Salvaterra

Salvaterra de Miño acoge esta semana el Ciclo Mestre Mateo. La primera proyección será hoy, para el alumnado del instituto, y el viernes, en la Casa da Cultura, se proyectarán los documentales «Aurora», de Area Erina, y «Salvaxe, salvaxe», de Emilio Fonseca, a las 20 y 21 horas, respectivamente.