Chapela acoge unas jornadas sobre gestión de residuos y reciclaje
La AA VV de Chapela organiza hoy a las 17.00 horas, y el juevesa las 10.00, dos jornadas gratuitas sobre la gestión de residuos, reciclaje y sensibilización ambiental, dirigidas principalmente a la hostelería. Se impartirán en la sede de la asociación y hay que inscribirse en contacto@avvchapela.com o en el whatsapp 600522904.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Nueva operación contra el tráfico de drogas con registros en Vilagarcía y otros puntos de la provincia
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- La Xunta anula la concesión de líneas de autobús a Lugove cinco años antes de lo previsto
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Sancionan a un guardia civil de O Porriño por «encubrir» a su jefa, que acortó una jornada al encontrarse mal