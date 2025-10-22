Chapela acoge unas jornadas sobre gestión de residuos y reciclaje

La AA VV de Chapela organiza hoy a las 17.00 horas, y el juevesa las 10.00, dos jornadas gratuitas sobre la gestión de residuos, reciclaje y sensibilización ambiental, dirigidas principalmente a la hostelería. Se impartirán en la sede de la asociación y hay que inscribirse en contacto@avvchapela.com o en el whatsapp 600522904.