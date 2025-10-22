Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen fotográfico de Cesantes reparte 1.200 euros en premios

El Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, de Cesantes, mantiene abierto hasta el próximo 4 de noviembre el plazo para participar en el XX concurso de fotografía. Las imágenes tienen que enviarse en formato digital al correo electrónico obradoiro@estudoslocais.org y en formato papel al apartado de correos 007, 36.800-Redondela o en las tiendas Cal-3 y Polaris, en el Multiusos de A Xunqueira o en el centro cultural.

