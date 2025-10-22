El certamen fotográfico de Cesantes reparte 1.200 euros en premios
El Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, de Cesantes, mantiene abierto hasta el próximo 4 de noviembre el plazo para participar en el XX concurso de fotografía. Las imágenes tienen que enviarse en formato digital al correo electrónico obradoiro@estudoslocais.org y en formato papel al apartado de correos 007, 36.800-Redondela o en las tiendas Cal-3 y Polaris, en el Multiusos de A Xunqueira o en el centro cultural.
