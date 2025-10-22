Carmela García expón «Habitar a terra» en Sabarís
Biodiversidade en decadenza, natureza trastocada, fragmentada, fenómenos extremos... Non só plasma en diversas publicacións as súas análises como bióloga sobre o impacto humano na natureza, senón que tamén o fai a través da pintura.
A profesora Carmela García expón «Habitar a terra» no multiusos de Sabarís, unha escolma de cen cadros que poden visitarse ata o día 28, o vindeiro martes, de 19.00 a 21.00, tamén de 12.00 a 14.00 o sábado e o domingo.
