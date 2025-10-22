Baiona, Nigrán y Gondomar impulsan un servicio de taxis conjunto

Un único servicio para los tres concellos que permita a los taxistas operar en toda la comarca con una tarifa unificada y a los usuarios contactar con conductores de otros municipios cuando los del suyo no estén disponibles.

El servicio de taxis será conjunto en la comarca del Val Miñor a partir del año que viene. Así lo esperan los gobiernos municipales de Baiona, Nigrán y Gondomar, que aprobarán hoy en el pleno de la Mancomunidade una modificación de los estatutos de la entidad para añadirle las competencias necesarias que hasta ahora correspondían a los tres ayuntamientos por separado.

El siguiente paso para agrupar al sector en la comarca será solicitar a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta la creación de lo que se llama una Área Territorial de Prestación Conxunta do Servizo de Taxi do Val Miñor, además de aprobar el asunto en los correspondientes tres plenos municipales.

Quedará así definido el marco jurídico, de manera que el gobierno comarcal deberá elaborar a continuación una ordenanza que establezca tarifas unificadas, explica el presidente de la Mancomunidade, Juan González, alcalde de Nigrán, y defina la normativa de funcionamiento del servicio. «A partires de aí modernizaremos o servizo ao máximo para que os taxistas traballen da maneira máis cómoda posible e os cidadáns conten cun servizo máis accesible», explica.

Se trata de una vieja demanda de los autopatronos para «ser más operativos y ofrecer un mejor servicio al ciudadano», señala por su parte el alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña. Hace años que los ayuntamientos de Baiona y Nigrán pactan servicios conjuntos en momentos puntuales como la Festa da Arribada, San Xoán o el Reggaeton Beach con la finalidad de poner más vehículos a disposición de los viajeros en momentos de gran demanda.

Son numerosas las quejas por falta de taxis en las paradas durante el verano, cuando se multiplica la población y, por lo tanto, los viajes. La incorporación de más coches para operar en cualquier punto de la comarca pretende poner fin a esas situaciones, señala Almuiña.

El gobierno de Gondomar apuesta por esta medida por sus «ventajas para taxistas y usuarios», aunque su alcalde, Paco Ferreira, haya amenazado con abandonar la Mancomunidade antes de finalizar el año si el GES no pasa a formar parte del Consorcio Provincial de Pontevedra para la Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. Continúe o no el municipio condal en el ente comarcal, Ferreira señala que el servicio de taxis puede prestarse de manera común sin necesidad de formar parte del organismo, ya que se creará un área territorial de prestación del servicio de manera conjunta que debe autorizar la Xunta.

«Poderemos atender a máis xente cando é necesario»

Para la mayoría del medio centenar de taxistas que operan en la comarca miñorana, la unificación tendrá «moitas vantaxes para nós e para os usuarios porque así poderemos atender a máis xente cando é necesario», explica Carlos Sanromán, portavoz de la asociación del sector en Nigrán. «Levamos anos pedindo isto para darlle un mellor servizo aos clientes», explica.

El nuevo sistema les permitirá viajar al municipio vecino sin cambiar de tarifa ni cubrir las obligadas guías de porte para demostrar que acuden a una llamada. «Se te para a Policía sen ela a multa é de 600 euros», recalca.

Para su compañero Álex López, de Baiona, el servicio conjunto será «mucho más operativo, no solo porque permitirá trabajar libremente en el Val Miñor y llegar a más gente, sino porque nos permitirá unirnos para hacer frente a los Uber, que operan sin permiso y aparcan en Porto do Molle o el Rompeolas a esperar que los llamen». Aguarda asimismo que la comarcalización aporte una app o un sistema que facilite el contacto. «No puede ser que en 2025 funcionemos con una cabina y si estamos trabajando nadie conteste al teléfono», añade.