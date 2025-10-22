Aceesca urge a la Xunta una prórroga para poder terminar la residencia en Torneiros

La Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca) de Porriño inició hace tres años un camino ilusionante con el fin de crear una solución residencial para el futuro. Actualmente ese camino se encuentra sin salida, pues en poco más de un mes la entidad deberá justificar una subvención de 2 millones de euros de fondos europeos que recibieron en 2022 de la Xunta para construir una residencia, pero que a día de hoy todavía no pudieron completar por falta de financiación, ya que la totalidad del proyecto asciende a 5 millones de euros. Ante esta situación, suplican a la Xunta un aplazamiento.

«Si no cumplimos con el plazo estamos avocados a una devolución económica de 600.000 euros que pondrá en jaque a la asociación», lamentan desde Aceesca, que en la última semana ha reunido más de 1.500 firmas que serán entregadas hoy por registro en la sede de la Xunta en Vigo, y posteriormente también serán enviadas por sede electrónica a la Diputación de Pontevedra. «Queremos que se sienten con nosotras para buscar una alternativa», explica Ángeles Leirós, gerente de Aceesca, pidiendo también apoyo a los concellos del área.

Proyecto de la residencia «Miña casa, miña comunidade» de Aceesca en Torneiros. / .

En este sentido, Leirós insiste en que, a pesar de que es un proyecto impulsado por Aceesca, en el que además han invertido los ahorros de la entidad, más de 900.000 euros, las plazas de la futura residencia serían públicas, con capacidad para 50 personas.

«Las familias de Aceesca se han embarcado en este proyecto sin saber si sus familiares van a poder hacer uso de la residencia; no estamos luchando solo por las familias de Aceesca, sino por todas las personas con discapacidad intelectual», puntualiza la gerente de la entidad, reprochando que, a pesar de que el presupuesto inicial era de 5 millones, lograron reducir el coste real a 4,5 millones, y aún así deben justificar los 5 millones. «Es un sinsentido que se nos obligue a gastar más de lo necesario», lamentan.

Actualmente, la residencia, que levantaron frente a las instalaciones de Aceesca en Torneiros, está ejecutada al 75%. Tienen como fecha límite de remate del proyecto el 30 de noviembre y, aunque acometerán en las próximas semanas la instalación de las placas solares, no llegan a tiempo.

Llevan invertidos 3,2 millones de euros, y prometen que no van a abandonar el proyecto, pues es una necesidad imperiosa para las personas con discapacidad intelectual, que merecen un espacio donde rehacer su vida cuando sus familias falten o ya no puedan hacerse cargo de ellas. «A nivel social se entiende la necesidad, ahora se lo tenemos que transmitir a los que nos gobiernan», concluye Dolores Muñiz, vicepresidenta de Aceesca.