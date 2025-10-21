La vuelta al mundo de la «Ferrolana», en Baiona
El Museo da Navegación de Baiona acoge una exposición sobre la vuelta al mundo del último barco de la Armada propulsado a vela, la corbeta de guerra «Ferrolana». El viaje, realizado entre 1849 y 1852, se llevó a cabo con objetivos militares, diplomáticos económicos y religiosos. La muestra, financiada por la Consellería de Cultura, puede visitarse de martes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa