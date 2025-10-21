Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La vuelta al mundo de la «Ferrolana», en Baiona

El Museo da Navegación de Baiona acoge una exposición sobre la vuelta al mundo del último barco de la Armada propulsado a vela, la corbeta de guerra «Ferrolana». El viaje, realizado entre 1849 y 1852, se llevó a cabo con objetivos militares, diplomáticos económicos y religiosos. La muestra, financiada por la Consellería de Cultura, puede visitarse de martes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents