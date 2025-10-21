La vuelta al mundo de la «Ferrolana», en Baiona

El Museo da Navegación de Baiona acoge una exposición sobre la vuelta al mundo del último barco de la Armada propulsado a vela, la corbeta de guerra «Ferrolana». El viaje, realizado entre 1849 y 1852, se llevó a cabo con objetivos militares, diplomáticos económicos y religiosos. La muestra, financiada por la Consellería de Cultura, puede visitarse de martes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00.