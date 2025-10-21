Un tornero tomiñés, finalista en los premios nacionales de artesanía
El tornero de madera Aitor Martínez, de Tomiño, es uno de los finalistas de los premios nacionales de artesanía 2025. Concretamente, competirá por el premio producto por su colección Mundos. Su creación se basa en la utilización de la materia prima sostenible y con la trazabilidad documentada con el objetivo de poner en valor el origen y la materia de la que se dispone en el territorio.
El año pasado Aitor ya resultó ganador del premio joven promesa del círculo Fortuny y fue también finalista del premio de artesanía de Galicia. En esta ocasión, competirá por el premio Producto junto con Pablo Fernández Romero y el Atelier Mel Design.
Los premios nacionales de Artesanía se convocan para incentivar la innovación, el diseño y su capacidad de adaptación al mercado.
