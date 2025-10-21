Tomiño se consolida como destino de autocaravanas con viajeros de toda Europa

Tomiño sigue sumando puntos como parada destacada en las rutas del turismo itinerante. Sus dos áreas municipales de autocaravanas, ubicadas en O Seixo y en Goián, registraron una alta ocupación durante todo el verano, atrayendo a viajeros de distintos puntos de Galicia, del resto de España y de varios países europeos.

Los autocaravanistas que se acercaron al municipio coinciden en destacar la buena conservación de las instalaciones, la seguridad y la tranquilidad del entorno, así como la comodidad de contar con servicios gratuitos como vaciado de aguas grises y negras, llenado de agua potable y amplias plazas de aparcamiento, todas ellas cerca del centro urbano. De hecho, las principales apps del sector recogen valoraciones muy positivas sobre las áreas de Tomiño, tanto por la calidad de las infraestructuras como por la buena acogida de la gente del lugar.

Estas áreas se pusieron en marcha en 2023 como parte de una apuesta del Concello por un modelo de turismo más sostenible y de calidad. La del Seixo cuenta con 6 plazas y la de Goián con 8. La alcaldesa, Sandra González, considera que el éxito de estas zonas confirma que Tomiño va por buen camino: «El turismo en autocaravana se ha consolidado como una forma diferente de viajar, cada vez con más adeptos que recorren pueblos y ciudades de forma más libre. Queremos facilitar su llegada y, a la vez, poner en valor nuestro patrimonio y entorno natural», explicó.

Por su parte, el concejal de Ocio, Agustín González, subrayó el esfuerzo del Concello por ofrecer espacios pensados para un turismo responsable. «Nos alegra mucho ver que quienes nos visitan se llevan una buena impresión. Las valoraciones positivas que recibimos de personas de distintos países son, sin duda, el mejor premio al trabajo hecho», afirmó.

Desde el Concello ya adelantan que seguirán mejorando estas áreas y apostando por un turismo tranquilo, respetuoso y que ayude a mover la economía local.