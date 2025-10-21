Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tanxugueiras, presente en la nueva residencia de Artistea

Sabela Maneiro ofrecerá una charla el miércoles

D. P.

Ponteareas

La residencia de artistas de Ponteareas, Artistea, abrirá hoy de nuevo sus puertas para acoger durante cuatro días a músicos emergentes, que convivirán con diferentes referentes de la música y la danza para explorar el diálogo entre la música tradicional gallega y el flamenco. Así, destaca la participación en esta cuarta residencia artística de Ponteareas de Sabela Maneiro, integrante de Tanxugueiras, y Lucía Sánchez, de la Fundación Paco de Lucía, abogada experta en propiedad intelectual y productora musical.

Entre las personalidades invitadas, también destaca la presencia del periodista y locutor de RNE Ángel Carmona, que el jueves, a las 8 horas, emitirá en directo su programa «Mañana más» desde la Plaza Mayor de Ponteareas, con un especial dedicado a la residencia y al trabajo de los artistas participantes. Además, mañana miércoles Xurxo Fernandes, Faustino Núñez, Sarayma y Eduardo Prieto impartirán talleres centrados en la fusión entre la música tradicional gallega y el flamenco.

Esta cuarta residencia artística de Ponteareas forma parte del proyecto de cooperación «Interritmos: Raíces Vivas», impulsado por varios Grupos de Desarrollo Rural gallegos, entre ellos el GDR Terra e Auga, y coordinado por la Asociación DELOA, en colaboración con la Fundación Paideia y la Fundación Paco de Lucía.

«La importancia de sumar esfuerzos entre administraciones y entidades rurales es clave para activar la cultura como motor de desarrollo e identidad territorial», valora la alcaldesa, Nava Castro, destacando que Ponteareas se sitúa a la vanguardia de la creación artística en Galicia, «ofreciendo oportunidades reales para la innovación cultural y el intercambio entre artistas y comunidad».

