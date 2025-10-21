Tanxugueiras, presente en la nueva residencia de Artistea

La residencia de artistas de Ponteareas, Artistea, abrirá hoy de nuevo sus puertas para acoger durante cuatro días a músicos emergentes, que convivirán con diferentes referentes de la música y la danza para explorar el diálogo entre la música tradicional gallega y el flamenco. Así, destaca la participación en esta cuarta residencia artística de Ponteareas de Sabela Maneiro, integrante de Tanxugueiras, y Lucía Sánchez, de la Fundación Paco de Lucía, abogada experta en propiedad intelectual y productora musical.

Entre las personalidades invitadas, también destaca la presencia del periodista y locutor de RNE Ángel Carmona, que el jueves, a las 8 horas, emitirá en directo su programa «Mañana más» desde la Plaza Mayor de Ponteareas, con un especial dedicado a la residencia y al trabajo de los artistas participantes. Además, mañana miércoles Xurxo Fernandes, Faustino Núñez, Sarayma y Eduardo Prieto impartirán talleres centrados en la fusión entre la música tradicional gallega y el flamenco.

Esta cuarta residencia artística de Ponteareas forma parte del proyecto de cooperación «Interritmos: Raíces Vivas», impulsado por varios Grupos de Desarrollo Rural gallegos, entre ellos el GDR Terra e Auga, y coordinado por la Asociación DELOA, en colaboración con la Fundación Paideia y la Fundación Paco de Lucía.

«La importancia de sumar esfuerzos entre administraciones y entidades rurales es clave para activar la cultura como motor de desarrollo e identidad territorial», valora la alcaldesa, Nava Castro, destacando que Ponteareas se sitúa a la vanguardia de la creación artística en Galicia, «ofreciendo oportunidades reales para la innovación cultural y el intercambio entre artistas y comunidad».