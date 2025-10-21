Tanxugueiras, presente en la nueva residencia de Artistea
Sabela Maneiro ofrecerá una charla el miércoles
La residencia de artistas de Ponteareas, Artistea, abrirá hoy de nuevo sus puertas para acoger durante cuatro días a músicos emergentes, que convivirán con diferentes referentes de la música y la danza para explorar el diálogo entre la música tradicional gallega y el flamenco. Así, destaca la participación en esta cuarta residencia artística de Ponteareas de Sabela Maneiro, integrante de Tanxugueiras, y Lucía Sánchez, de la Fundación Paco de Lucía, abogada experta en propiedad intelectual y productora musical.
Entre las personalidades invitadas, también destaca la presencia del periodista y locutor de RNE Ángel Carmona, que el jueves, a las 8 horas, emitirá en directo su programa «Mañana más» desde la Plaza Mayor de Ponteareas, con un especial dedicado a la residencia y al trabajo de los artistas participantes. Además, mañana miércoles Xurxo Fernandes, Faustino Núñez, Sarayma y Eduardo Prieto impartirán talleres centrados en la fusión entre la música tradicional gallega y el flamenco.
Esta cuarta residencia artística de Ponteareas forma parte del proyecto de cooperación «Interritmos: Raíces Vivas», impulsado por varios Grupos de Desarrollo Rural gallegos, entre ellos el GDR Terra e Auga, y coordinado por la Asociación DELOA, en colaboración con la Fundación Paideia y la Fundación Paco de Lucía.
«La importancia de sumar esfuerzos entre administraciones y entidades rurales es clave para activar la cultura como motor de desarrollo e identidad territorial», valora la alcaldesa, Nava Castro, destacando que Ponteareas se sitúa a la vanguardia de la creación artística en Galicia, «ofreciendo oportunidades reales para la innovación cultural y el intercambio entre artistas y comunidad».
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa