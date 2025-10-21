Ruta por los cinco miradores de Nigrán
El Concello de Nigrán ofrece este viernes, día 24, el «Roteiro cinco miradoiros» por los puntos más altos del municipio de 16.00 a 20.30 horas. Habrá un autobús para ir y volver desde el consistorio. La actividad, de dificultad media-alta, irá desde el Pericoto do Vilar, en Camos, hacia Chandebrito para visitar el monumento a Milladoiro y los «pulmones», y volverá por Camos y Monte Castelo, en Parada. Es preciso inscribirse a través del correo roteiros@nigran.org.
