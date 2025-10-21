Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ruta por los cinco miradores de Nigrán

El Concello de Nigrán ofrece este viernes, día 24, el «Roteiro cinco miradoiros» por los puntos más altos del municipio de 16.00 a 20.30 horas. Habrá un autobús para ir y volver desde el consistorio. La actividad, de dificultad media-alta, irá desde el Pericoto do Vilar, en Camos, hacia Chandebrito para visitar el monumento a Milladoiro y los «pulmones», y volverá por Camos y Monte Castelo, en Parada. Es preciso inscribirse a través del correo roteiros@nigran.org.

