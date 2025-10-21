El PP propone recuperar el pantalán de la playa de Cesantes

El grupo municipal del PP de Redondela quiere recuperar el pantalán de la playa de Cesantes derribado hace más de una década por un temporal. Para ello, han solicitado incluir esta infraestructura en el proyecto de la senda litoral entre el puerto y la playa de A Punta que tramita el gobierno local.

Los populares visitaron hace unos días la zona junto a representantes de distintos colectivos de Cesantes, como la Cofradía de Pescadores San Xoán, la comisión de fiestas del Carme, representantes del cerco, del Obradoiro Fernando Monroy y del Club Náutico, así como de diversos vecinos, y expresaron su apoyo a la reconstrucción de este antiguo muelle de madera sobre el areal.

El portavoz popular, Javier Bas, anunció su partido defenderá en distintos ámbitos la recuperación de este espacio, incluso llevando esta propuesta al pleno de la corporación, al considerar que el proyecto en marcha de la senda costera «é unha gran oportunidade» para que se acometa una actuación integral que incluya el pantalán, atendiendo así las demandas de pescadores, usuarios y colectivos.

«Cremos que sería o complemento perfecto para o paseo e suporía unha mellora clave para o conxunto de Cesantes que se podería acadar con vontade de colaboración entre administracións co apoio dos veciños e por iso o Partido Popular vai estar sumando para que esta obra se faga realidade», señaló Bas.

Este antiguo pantalán se construyó originariamente en madera durante las obras de rehabilitación de la isla de San Simón y, durante años, su uso fue compartido por marineros, vecinos y visitantes, que lo empleaban para acceder a sus embarcaciones, pescar o simplemente disfrutar de una panorámica distinta de la ensenada. Se trataba de un espacio fundamental para la actividad pesquera y social en Cesantes.