La Fiesta del Codillo de Mos despacha 2.000 raciones

Mos despachó alrededor de 2.000 raciones de codillo en su vigésimo quinta edición de la fiesta dedicada a este producto gastronómico. A pesar de la lluvia, la cita se celebró con el mejor ambiente, gracias, en parte, a la pregonera, la actriz viguesa Marta Larralde, que en su discurso rememoró los buenos momentos vividos durante el rodaje de «Rondallas», la nueva película del director Daniel Sánchez Arévalo que se inspiró en la agrupación Santa Eulalia de Mos.

Por su parte, la alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó la «conexión especial entre Marta y el pueblo de Mos y el entusiasmo con el que vivió cada momento de la fiesta». En este sentido, cabe apuntar que la actriz demostró tener «alma rondalleira» cuando se unió a tocar el bombo junto al grupo Airiños do Castelo.