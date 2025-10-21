La Fiesta del Codillo de Mos despacha 2.000 raciones
Mos despachó alrededor de 2.000 raciones de codillo en su vigésimo quinta edición de la fiesta dedicada a este producto gastronómico. A pesar de la lluvia, la cita se celebró con el mejor ambiente, gracias, en parte, a la pregonera, la actriz viguesa Marta Larralde, que en su discurso rememoró los buenos momentos vividos durante el rodaje de «Rondallas», la nueva película del director Daniel Sánchez Arévalo que se inspiró en la agrupación Santa Eulalia de Mos.
Por su parte, la alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó la «conexión especial entre Marta y el pueblo de Mos y el entusiasmo con el que vivió cada momento de la fiesta». En este sentido, cabe apuntar que la actriz demostró tener «alma rondalleira» cuando se unió a tocar el bombo junto al grupo Airiños do Castelo.
- La parcela de la antigua estación de bus de Vigo será un espacio de encuentro social
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Rescatan de aguas de la ría el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11 en Pontevedra
- Un incendio calcina por completo un piso en Vigo
- Muere la mujer de Vilagarcía arrollada por una vaca en el San Froilán de Lugo
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa