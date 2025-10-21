Un doble accidente en la A-55 acaba con una persona hospitalizada y genera retenciones

Una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro después de un doble accidente múltiple registrado esta mañana en la autovía A-55, a su paso por Guillarei, en el municipio de Tui.

Según la información facilitada al 112 Galicia, el siniestro se inició cuando un vehículo se salió de la vía, lo que propició, minutos después, una colisión en cadena en la que se vieron implicados un total de cinco vehículos.

Varios particulares contactaron con el 112 Galicia alrededor de las 06:25 horas para alertar de que un coche se había salido de la vía en el punto kilométrico aproximado 25 y estaba obstaculizando la circulación; las retenciones se prolongaron durante más de una hora. Además, indicaban que una persona precisaba asistencia sanitaria.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias-112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Porriño y a la Guardia Civil de Tráfico.

Pocos minutos después, otro particular comunicó una nueva colisión en la misma zona, donde varios vehículos habían chocado con el accidente previo. Finalmente, los equipos de emergencia desplazados confirmaron que el siniestro se saldó con cinco vehículos implicados y una persona trasladada al hospital.