Los comuneros de Salvaterra ganan al Concello cuatro parcelas

La Comunidad de Montes de Salvaterra ha conseguido hacerse con la titularidad de cuatro parcelas de monte, que suman un total de más de 10.700 metros cuadrados, tras un litigio con el Concello, que todavía puede recurrir este fallo ante el Contencioso-Administrativo.

La Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes ha informado de que el Jurado Provincial de Clasificación de Montes Vecinales de Pontevedra ha resuelto a favor de los comuneros su solicitud de clasificación de dichos terrenos, rechazando todos los argumentos del Concello, que se amparó en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en abril del año pasado le dio la razón al Ayuntamiento en un pleito similar por un terreno en el polígono industrial de Chan da Ponte.