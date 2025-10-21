Baiona espera evitar la conexión al agua de Vigo ante las lluvias

Todo está preparado en Baiona para conectar el suministro de agua al de Vigo a través de la válvula de A Ramallosa, aunque tras las lluvias del domingo y ayer el gobierno municipal espera que no sea necesario. A la espera del dato oficial sobre la reserva de agua del embalse de Baíña, que Augas de Galicia ofrecerá hoy, el alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, se mostraba ayer optimista. «Esperamos que haya aumentado el caudal, o al menos no haya bajado respecto a la semana pasada», cuando la presa se encontraba al 25,8%. La previsión de precipitaciones para toda la semana ayudará, comentaba el regidor, a poner fin a la situación crítica.