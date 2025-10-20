La Xunta anula la concesión de autobuses a Lugove cinco años antes de lo previsto

El servicio de transporte de viajeros volverá a renovarse en el Val Miñor y el Baixo Miño tras cinco años de constantes quejas por parte de los usuarios por las deficiencias del servicio. El 23 de diciembre de 2020 la actual adjudicataria, Lugove, tomaba el relevo a ATSA y a Melytour por diez años y el cambio estaba destinado a mejorar la eficiencia y comodidad de los viajes y a acabar con un problema de competencia de compañías que impedía a los usuarios de Gondomar subirse al coche o bajarse en según qué paradas.

La realidad es que las quejas de los usuarios no han cesado en estos cinco años y la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta - ahora dependiente de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes- ha decidido poner fin a esta concesión a la mitad, cuando todavía faltaba un lustro para completarla, y a otras siete en toda la comunidad con la intención de sacarlas de nuevo a concurso en los próximos meses.

Lugove seguirá prestando el servicio hasta que se firme un nuevo contrato

En el caso del Val Miñor, las principales denuncias se centraban en plazas insuficientes en fines de semana o verano, de manera que numerosos pasajeros se quedaron en tierra en ocasiones tanto para desplazarse a Vigo como para volver, bailes de horarios que les impedían llegar a tiempo al trabajo, a clase o a citas médicas y escasez de información por parte de la empresa.

Mejoras en la nueva concesión

Según informó el departamento de Presidencia, la ruptura ha sido “de mutuo acuerdo” con el fin de dotar las mejoras necesarias en un nuevo pliego de condiciones para esta concesión, denominada XG883. En cualquier caso, Lugove seguirá prestando el servicio hasta que se firme un nuevo contrato.

Para reestructurar los servicios en busca de una mejora para los viajeros, el organismo autonómico ha solicitado a los concellos miñoranos que formulen sugerencias y les ha dado de plazo para ello hasta ayer. El de Nigrán, “atendendo as demandas da veciñanza”, ha trasladado a la Dirección Xeral de Mobilidade sus propuestas. Reclama un incremento de frecuencias entre Nigrán y Vigo y viceversa, con buses que pasen por el municipio cada 30 minutos de 7.00 a 22.00 en verano y en invierno. En este sentido, el Concello reclama la obligatoridad de que se envíen coches de refuerzo cuando uno circule al máximo de su capacidad, para que ningún usuario quede en tierra.

El Concello de Nigrán reclama coches de refuerzo para que ningún pasajero se quede en tierra

Otra demanda del gobierno nigranés es aumentar las frecuencias Nigrán-Vigo en los recorridos rurales (Camos, Chandebrito y Parada) y una ampliación y mejora de las conexiones con el hospital Álvaro Cunqueiro y que se realicen siempre con vehículos adaptados.

La información a los usuarios es otra de las cuestiones que Nigrán insiste en mejorar. Según el alcalde, Juan González, “é totalmente nefasta e insxustificable nos tempos que corren”, de manera que demanda paneles explicativos en las paradas y un sistema de geolocalización en tiempo real que permita conocer el tiempo estimado de demora de cada línea.

Baiona solicita una app para informar a los viajeros de la demora de los buses

El de Baiona ultima sus propuestas, en la misma línea. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, incide también en la ampliación de frecuencias, la dotación de refuerzos para evitar que la gente no pueda subirse al bus en la parada, además de solicitar “una app que informe a cada usuario en tiempo real de dónde están los buses”.

El gobierno de Gondomar todavía no ha concretado sus demandas, según señalan fuentes municipales.

Nigranbús

Finalmente, el Ayuntamiento de Nigrán pide a la Xunta que asuma el contrato del Nigranbús, operativo desde 2022 fuera de la concesión, como Servicio de Interese Municial dentro del Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, de manera que el Concello aporta 80.000 euros para que funcione, operado por Lugove. Se trata de un minibús de 22 plazas que trata de “conectar de verdade as parroquias do interior co núcleo de Nigrán e resulta fundamental para moitos veciños, especialmente xente maior que carece de vehículo propio e gañou unha indepencia inclible nestes anos de funcionamento”, explica González, quien considera ue el Nigranbús “cumpre un fin social primordial que non se pode medir en termos de rendibilidade económica” y que “se debera estender a outros municipios”.