Asaltan dos casas en Redondela en la misma tarde cuando sus propietarios estaban fuera
La Policía Nacional investiga los incidentes ocurridos en pasado sábado en las parroquias de Reboreda y Ventosela
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer dos robos ocurridos en viviendas unifamiliares del municipio de Redondela a última hora del pasado sábado.
Los hechos se registraron en dos domicilios situados a apenas un kilómetro de distancia entre sí. Uno de ellos se encuentra en el Camiño do Rial, en la parroquia de Ventosela, y el otro en el Camiño do Casal, en la parroquia de Reboreda.
Según confirmó la Policía, los asaltantes habrían aprovechado la ausencia de los propietarios para acceder al interior de las viviendas.
Por otro lado, Radio Redondela informó de que una de las casas disponía de una cámara de seguridad que habría captado imágenes de dos individuos varones merodeando por el exterior del inmueble.
La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar y localizar a los responsables de ambos robos.
