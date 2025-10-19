Vinte anos de desagravio en Baredo
O IEM iniciou os actos públicos na memoria da Volta dos Nove en 2005
Baiona
Volveu reinar o silencio na curva da Bombardeira, coma hai 89 anos cando alí foran fusilados a mans de falanxistas nove miñoráns. Volveu ao mesmo lugar, por vixésimo ano consecutivo, o resarcimento das vítimas do brutal crime que toda a comarca lembra coma o da Volta dos Nove. A homenaxe do Instituto de Estudos Miñoráns a aqueles represaliados cumpriu onte vinte anos con máis forza ca nunca.
Familiares dos asasinados e veciños reuníronse unha vez máis en torno á escultura de Fernando Casás para facer unha ofrenda floral e lembrar a arrepiante historia de vinganza que comezaba co asalto falanxista á casa dos irmáns anarquistas Os Ineses en Sabarís, onde morreron eles, a súa asistenta, Dolores Samuelle, e un dos sublevados.
