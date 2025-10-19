Vecinos reclaman un radar de tramo en la avenida de Sabarís

La inseguridad vial de la avenida de Sabarís trae de cabeza a vecinos y visitantes desde que la antigua carretera de acceso a la turística villa de Baiona se convirtió en una vía de cuatro carriles hace exactamente un cuarto de siglo. Numerosas colisiones por alcance y al menos una muerte por atropello ha registrado esta carretera, además de innumerables sustos. De ahí que un grupo de vecinos se movilice para exigir mejoras y haya presentado un escrito al gobierno municipal para reclamar medidas contundentes como controles de velocidad aleatorios y diarios para ganar en seguridad. Piden, entre otras cosas, que se valore la colocación de un radar de tramo desde la glorieta del puente de A Ramallosa hasta la rotonda de Baredo para resolver los problemas en toda la travesía de Baiona y, en concreto, el trecho que les afecta directamente.

Medio centenar de firmas de residentes en la zona acompañan la carta dirigida al equipo de gobierno, en la que solicitan actuaciones urgentes como pintar los pasos de peatones, «xa que neste intre moitos vehículos encóntranse cos pasos elevados cando xa están enriba deles» y recalcan la necesidad de humanizar el entorno. Quieren más vegetación en la medianera entre los carriles «para mudar a sensación de que os motoristas e automobilistas están nunha autoestrada, e que se priorice o benestar, a seguridade e calidade de vida das persoas en lugar de enfocarse unicamente no fluxo vehicular, o que implica crear espazos públicos accesibles, reducir o dominio do coche e promover a mobilidade sostible».

Semáforos

El BNG ha solicitado también el repintado de la calzada y la colocación de semáforos para garantizar la seguridad de los peatones. «Na avenida de Sabarís existe un alto tránsito de vehículos que debe ser regulado sobre todo no paso peonil situado fronte ao Carrefour que é moi usado pola veciñanza, tanto polo acceso ao supermercado como polo tránsito peonil escolar», explican desde el Bloque.

Los nacionalistas denuncian además el abandono del vial y «desinterese» por parte del gobierno local , ya que «hai máis dun ano votou en contra destas propostas do BNG argumentando que estaban preparando un proxecto do que nada se sabe».