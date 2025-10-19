Tui y Salvaterra consiguen 4,3 millones de euros de Europa

Los Concellos de Tui y Salvaterra de Miño han conseguido, gracias a la creación de un Área Funcional conjunta, 4,3 millones de euros de fondos europeos EDIL, con el río Miño como hilo conductor de las actuaciones previstas.

En concreto, Tui destinará estos fondos a proyectos vinculados con «la recuperación de espacios públicos en las parroquias de Caldelas, Baldráns y Paramos, así como la adecuación de zonas verdes en Areas», según relata el alcalde del municipio, Enrique Cabaleiro.

Por su parte, para Salvaterra de Miño uno de los objetivos será la recuperación del paseo fluvial que une el municipio con Tui, bordeando el río Miño, que lleva varios años cerrada al quedar inoperativa tras las crecidas del río.

A mayores, Salvaterra prevé destinar los fondos a la construcción de un auditorio. Según asegura la regidora local, Marta Valcárcel «llevamos meses trabajando en un plan especial para que pueda ser una realidad».

Estos fondos europeos permitirán la financiación del 60% de la inversión prevista con los proyectos, que alcanzarán los 7,2 millones de euros.