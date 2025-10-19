Tomiño compra una parcela frente a la iglesia de Tebra para crear una plaza

El Concello de Tomiño emprende un nuevo proyecto para transformar el entorno de la iglesia románica de Santa María de Tebra en un espacio público accesible y seguro, destinado al uso y disfrute del vecindario y a la protección del patrimonio. Para ello, el Concello ha adquirido una parcela de 2.300 metros cuadrados frente a la fachada de la iglesia, una localización estratégica que permitirá crear una gran plaza donde celebrar actividades sociales, culturales y religiosas. El coste de la propiedad ha sido de 140.000 euros.

«Esta compra supone un paso decisivo para recuperar espacios para las personas, poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural de la parroquia. Queremos que el entorno de la iglesia se convierta en un lugar de convivencia, de encuentro y de dinamismo, donde vecinos y visitantes puedan disfrutar y participar en la vida de la comunidad», destaca la alcaldesa, Sandra González.

El gobierno local ya tiene redactado el proyecto para la recuperación de este espacio, una iniciativa que se lleva a cabo tras varias reuniones con los vecinos y vecinas en las que se adquirió el compromiso de comprar esta parcela para poder desarrollar de una manera clara y ambiciosa la ampliación del espacio público.

Así, el proyecto se centrará en priorizar el tránsito peatonal, mejorar la accesibilidad y la seguridad, proteger los elementos patrimoniales como la Torre de Tebra, el crucero y los árboles existentes, e integrar el espacio con el núcleo cultural y el colegio de la parroquia. Con la creación de este espacio público de calidad, el Concello espera incentivar el desarrollo económico local, potenciando la actividad comercial en la zona. Además, estudiará la mejora de las infraestructuras existentes, incluyendo saneamiento, alumbrado y soterramiento de telecomunicaciones.

«La actuación prevista permitirá crear un núcleo de centralidad para Tebra, cohesionar espacios históricos y culturales y ofrecer una nueva plaza abierta que pueda acoger actividades religiosas, sociales y culturales, fortaleciendo la identidad y la vida comunitaria de la parroquia», valoran desde el gobierno local.