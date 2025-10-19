Salceda mejora la pavimentación de las carreteras que dan acceso al instituto

Salceda de Caselas ha rematado las obras de mejora de la pavimentación en el lugar de O Coto da Revolta, en el entorno del IES Pedras Rubias. La obra beneficia, por un lado, los vecinos de la zona, y por otra, a la comunidad educativa del instituto.

El proyecto realizado consistió en la mejora de dos viales de titularidad municipal que proporcionan acceso a distintas parcelas agrícolas situadas en sus márgenes. Además de renovarse el firme, se procedió también al ensanche de gran parte de la carretera y al pintado de todo el entorno del instituto, incluyendo una zona para tráfico peatonal.

A mayores, el proyecto incluyó la creación de una pequeña área de ocio en la parte trasera del edificio escolar, con la colocación de dos mesas de piedra y sus correspondientes bancos, así como la dotación de vegetación.

Desde el gobierno local informan que «la obra se completará próximamente con el pintado de plazas de aparcamiento para motos, ya que gran parte del alumnado del centro emplean este vehículo para asistir a clase».

La intervención contó con un presupuesto de más de 57.000 euros, siendo más de 48.000 euros financiados por Agader y aportando la diferencia el Concello a través de fondos propios.

La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, recordó que «en los últimos años llevamos realizadas diferentes obras en el entorno del IES Pedras Rubias, y ahora era el turno de actuar en la propia carretera».