El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Galicia Suroeste EuRural celebró el Día de la Mujer Rural con el Foro da Muller Rural Galega, evento que quedó más que consolidado en su quinta edición, que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Afouteza de Mos. El foro, que comenzó en pandemia, homenajea en cada edición a las mujeres del territorio que apostaron por emprender proyectos en el rural, porque «el rural gallego merece futuro y será feminista», recalcó la presidenta de EuRural, la alcaldesa de Tomiño Sandra González, que abrió el foro junto a la anfitriona, la alcaldesa mosense Nidia Arévalo, quien a su vez destacó la importancia de la unión de los 14 Concellos que forman la marca Eu Rural, «porque Tomiño no tiene lo que tiene Mos y Mos no tiene lo que tiene Tomiño».

En esta edición las galardonadas fueron las emprendedoras Erea Rodríguez y Cintia Lomba, de Skeirrum de A Guarda; Susana Rodríguez, del Restaurante Rocamar de Baiona; Loli Lorenzo, del Restaurante Casa Nagarola de Fornelos de Montes; Loli Estévez, de Alimentación Loli de Gondomar; Raquel Gómez y Diana Muñoz, de la Cooperativa Somos Terra de Nigrán; Fina Blanco, de la peluquería Barber Fina Blanco de Oia; Sara Álvarez «Muñi», capitana de As Celtas, de O Rosal; Conchi Míguez, de autoservicio Yustin- Super Concha, de Pazos de Borbén; Carmen Álbán, de Panadería San Miguel, de Mos; María Josefa Rodríguez, del Bar Celtiña, de Porriño; Soledad Chayán, de la empresa turística Mejor con Guía, de Redondela; María José Fernández, de la Floristería Caravel de Soutomaior; Ana María Vicente, de Carnicería Ana de Tomiño y Pilar Blanco, propietaria de Restaurante El Molino de Tui.

El evento reservó también un reconocimiento especial para la vecina de Mos Dolores Fernández, fundadora de la conocida Floristería Lola, quien recibió una escultura conmemorativa creada por la artista polaca afincada en Tomiño Liliya Pobornikova, en agradecimiento por toda una vida de compromiso son el rural. Las autoridades le hicieron entrega del galardón entre elogios a su trayectoria ejemplar, destacando su labor profesional y humana al servicio de la comunidad durante décadas. El homenaje supuso un sincero reconocimiento a una mujer que dedicó su vida a embellecer y dar vida al sural mosense a través de su negocio familiar, con el que dio trabajo y nuevas oportunidades a muchas vecinas del rural.

«El foro llega a su quinta edición consolidado como un espacio de encuentro, visibilidad y reconocimiento institucional a las mujeres que mantienen viva la identidad, la economía y la cohesión social del rural gallego. Es una muestra de la fuerza colectiva de esas mujeres que día a día sostienen nuestro territorio con su trabajo, muchas veces silenciado pero imprescindible para construir un rural con futuro», remató la presidenta de EuRural, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para recordar la importancia de la mujer, pilar en el rural gallego.