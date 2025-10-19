Redondela acoge un congreso nupcial sobre las nuevas tendencias en las bodas

Las parejas con fecha de boda para los próximos meses tienen hoy una cita ineludible en Redondela: el III Congreso Nupcial Cásate en Galicia, organizado por la Asociación de Profesionales de Galicia de Bodas y Eventos (Aprogabe). El evento, que se celebrará en el Multiusos de A Xunqueira, ofrecerá a los asistentes consejos y nuevas tendencias de todos los profesionales que intervienen en una boda.

La asistencia a esta cita es gratuita y las parejas interesadas en participar en las distintas sesiones pueden apuntarse a través del enlace https://casateengalicia.es/congreso-nupcial-casate-en-galicia-by-aprogabe/

El concepto de este congreso se basa en mesas redondas en las que distintos profesionales de diversos sectores darán consejos y puntos de vista sobre las nuevas tendencias a los novios asistentes. Restauradores, fotógrafos, DJ, moda nupcial… una forma novedosa de orientar a un público, las parejas, que buscan lo mejor para el día más importante de sus vidas.

Las sesiones se realizarán de forma ininterrumpida de 10.00 a 14.30 horas y también participará el monologuista Carlos Tresandí. Tras una breve comida para poder charlar de forma más distendida, las parejas podrán comentar en privado las cuestiones que deseen con los distintos proveedores de su interés.