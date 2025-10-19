Rande alza las armas

Los cañones de las flotas anglo-holandesas e hispano-francesas volvieron a abrir fuego ayer en el estrecho de Rande para conmemorar los 323 años de la histórica batalla acontecida en el interior de la ría de Vigo en 1702. La fiesta de recreación histórica, que alcanza la XII edición consolidada como una de las más importantes del sur de Galicia, ofreció a los asistentes representaciones teatrales sobre el acontecimiento, un mercadillo de artesanía, atracciones infantiles, distintos talleres de alfarería, escritura antigua, lacrado y acuñación de monedas, puestos de comida y una concentración de embarcaciones tradicionales.

Taller de escritura antigua. / PABLO H. GAMARRA

Aunque existía temor por la posibilidad de que la lluvia pudiera hacer acto de presencia, finalmente hubo suerte y el día fue perfecto para disfrutar de una jornada festiva con todas las actividades al aire libre.

Los actos arrancaron a las 11.00 horas con la apertura del mercadillo y, una hora más tarde, comenzaron a arribar en el pantalán del museo Meirande las embarcaciones tradicionales. Tras esto comenzó el desfile de las tropas hasta el recinto de la fiesta.

Algunos actores tras la obra. / PABLO H. GAMARRA

Las principales representaciones se realizaron durante la tarde, comenzando por la obra «A descarga». A las 20.00 horas se mostró uno de los actos más esperados de la jornada: la teatralización del desembarco, la descarga y el asalto a la fortaleza. Y para concluir, puso la guinda a la jornada la representación naval de la batalla con pirotecnia.

La fiesta continúa hoy con actos entre las 11.30 y las 14.30 horas.