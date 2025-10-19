O Rosal urge a la Xunta incrementar las frecuencias del transporte público

El Concello de O Rosal ha presentado a la Xunta de Galicia una batería de propuestas para mejorar el transporte público en la comarca y su conexión con Vigo. Entre ellas, destaca la petición de incremento de la frecuencia horaria, reducida sustancialmente con el rediseño de la línea en 20219. Así, se pide recuperar el servicio de autobuses cada media hora durante todo el día y refuerzos en los horarios saturados, especialmente los viernes y los fines de semana, para paliar la irregularidad actual que provoca que haya horarios con autobuses llenos y hasta 20 personas viajando de pie en un transporte de larga distancia.

El Concello también solicitó conexiones directas con el núcleo urbano de O Rosal, garantizando que la mayoría de las líneas pasen por el centro de O Calvario, como ocurre en el resto de municipios colindantes, y el mantenimiento y refuerzo de las líneas para los cerca de 100 alumnos y alumnas que se desplazan cada día al IES A Sangriña de A Guarda, centro de referencia para los estudios de Bachillerato y ciclos formativos para el alumnado de O Rosal que termina sus estudios de ESO en el CPI Manuel Suárez Marquier, garantizando así el derecho a la educación.

También reclama rutas directas a las áreas sanitarias de referencia, conectado O Rosal con el Hospital Álvaro Cunqueiro y el Meixoiero desde el centro del municipio, ya que en la actualidad son escasas o casi inexistentes y muy poco eficientes por la larga duración del viaje. En este sentido, también urge líneas al Campus Universitario de Vigo, por lo menos en las horas centrales para la entrada y salida de las aulas, para facilitar el desplazamiento a los jóvenes que estudian allí.

Conexión entre las parroquias

Por otro lado, también pide el refuerzo de la línea circular entre O Rosal y A Guarda, así como mejoras de conexión entre las parroquias, también las más alejadas, y el núcleo de O Rosal y A Guarda. En ellas viven muchas personas de avanzada edad, que solo disponen del transporte público para poder acercarse alguna vez por semana a hacer gestiones o usar servicios en los dos municipios. En este caso, el Concello propone la creación de una línea de transporte que permita el acceso a los vecinos de San Xian y Portecelo al núcleo de O Calvario, ahora inexistente, y mayores conexiones de ida y vuelta con A Guarda en la línea de la costa.

Por último, más allá de medidas extraordinarias como la gratuidad del transporte, el Concello también propone a la Xunta la revisión de las tarifas y un abaratamiento de los billetes para evitar una discriminación con respecto a otros territorios.