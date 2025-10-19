Nigrán repartirá 14.462 euros en el concurso de ideas para el nuevo pabellón

El ganador se llevará 12.100 euros además del contrato de redacción del proyecto definitivo por importe de 206.264,31 euros. El segundo clasificado ganará 7.500 euros y el tercero 5.000. Se prevén también dos accésit de 2.500 euros cada uno. El Concello de Nigrán acaba de convocar el concurso de ideas para desarrollar el proyecto del pabellón de Porto do Molle en colaboración con el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

La nueva infraestructura, en la que el Concello prevé invertir los 4,5 millones de euros ganados en los tribunales a Zona Franca por el aprovechamiento urbanístico del parque empresarial, deberá completar e integrar la actual pista de atletismo y la de skate y añadir un espacio cubierto no necesariamente cerrado para practicar deportes federados como fútbol sala, balonmano o baloncesto con gradas con capacidad mínima para 250 espectadores sentados, vestuarios y un aparcamiento en la misma parcela. Se valorará la inclusión de pistas deportivas o de ocio adicionales.