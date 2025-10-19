Una jornada informará en Redondela sobre el uso del contenedor marrón

El Concello de Redondela desarrollará esta semana una jornada con el objetivo de impulsar el uso del contenedor marrón, de uso exclusivo para los residuos orgánicos, adaptándose a los nuevos criterios de gestión de residuos que indican tanto desde Europa como desde la Xunta.

Casi la mitad de la basura que se produce en las casas es materia orgánica, por eso para cumplir con la legislación vigente es importante comenzar a definir el modelo de gestión.

La campaña de sensibilización y divulgación, denominada «Ti tes a Chave», se desarrollará este martes en horario de 10.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.30 horas en una carpa en la praza do Concello. Pero no será la única, ya que habrá más acciones informativas a pie de calle en las próximas semanas y meses. Los interesados en sumarse al voluntariado marrón pueden registrarse a través de la solicitud online a través de la web del Concello, donde también informarán de las nuevas fechas, localizaciones y horarios.

Esta iniciativa se complementa con la iniciada en las últimas semanas para impulsar el compostaje doméstico, en la que se entregarán un total de 200 composteros para las viviendas unifamiliares con una parcela de al menos de 25 m2 llamando al teléfono 986 400300.