Los consejos gallegos de la infancia se reúnen en Nigrán

La Xeración Xa! de Nigrán —los portavoces del órgano local de participación infantil y juvenil— recibieron ayer a medio centenar de jóvenes representantes de órganos similares en toda Galicia en el IV Consello Autonómico de Consellos Locais da Infancia e da Adolescencia, que se reunieron en la Residencia de Tempo Libre de Patos.

Seis de los vocales nigraneses debatieron sobre sus derechos digitales, temática elegida este año desde Unicef para el encuentro bianual que continúa durante la mañana de hoy.