El CEIP As Veigas estrena aula para alumnado con NEE

D. P.

Ponteareas

El CEIP As Veigas, de Ponteareas, cuenta con una nueva aula para alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) preparada para funcionar a pleno rendimiento. El Concello convirtió la antigua casa del conserje situada en el centro educativo en un espacio diseñado para niños con necesidades específicas. Allí, seis alumnos, apoyados por profesorado especializado, desarrollarán una parte de su jornada lectiva.

