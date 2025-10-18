«Xuntanza cabalar» en Salceda de Caselas
La comisión de fiestas de Soutelo 2026 organiza hoy una «xuntanza cabalar» en el centro cultural de Soutelo, en Salceda de Caselas. La salida de la ruta será a las 16.00 horas y el circuito no será apto para carros de caballos.
