Tui incrementa las subvenciones culturales
Tui aumenta las partidas destinadas a las Anpas, asociaciones culturales, formaciones musicales y bandas de gaitas. Lo hace a través de la convocatoria de ayudas con un importe que se incrementa hasta los 156.400 euros. Ayer abrió el plazo para que estos colectivos soliciten dichas subvenciones de concurrencia competitiva.
