Transportes desbloquea el proyecto de la N-120, listo para la licitación

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la aprobación definitiva para sacar a información pública el proyecto de mejora de la N-120, desde O Confurco hasta la entrada al centro urbano de Ponteareas, cumpliendo así una demanda que tanto los diferentes grupos de la corporación municipal como la Plataforma N-120 llevaban meses exigiendo.

Una reclamación que se intensificó en las últimas semanas, con manifestaciones y cortes de tráfico los viernes. El proyecto, que contempla la construcción de glorietas y tratamiento de márgenes en la N-120, entre el punto kilométrico 644,900 y 649,950, saldrá a licitación por un presupuesto base de cerca de 3,4 millones de euros, que asumirá el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El nuevo proyecto corrige las alegaciones presentadas por el Concello de Ponteareas, por lo que se eliminará la glorieta situada el punto kilométrico 646+470 y se modificará el diseño de las rotondas para que tengan el ancho suficiente para permitir el paso de vehículos especiales. Igualmente, se revisará la implantación o eliminación de paradas de autobús y pasos de peatones y se mantendrán los accesos existentes en los casos donde no haya alternativas, entre otras correcciones.

Tanto la Plataforma N-120 como el Concello de Ponteareas han criticado la tardanza de esta obra tan necesaria, pues se trata de un tramo de carretera que ya se ha cobrado varias vidas y donde a menudo hay accidentes de tráfico. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, preguntado por FARO por los motivos de dicha demora, explica que «la actual alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, solicitó al Ministerio una segunda exposición pública para introducir algunos cambios. A consecuencia de esto, el procedimiento se ralentizó hasta llegar a este momento, con la aprobación definitiva del procedimiento de información pública».

«Yo no voy a opinar si mereció la pena o no, pero lo cierto es que con la segunda exposición pública pasó bastante tiempo y, al final, los cambios en el diseño no son muy relevantes, por lo que cabe preguntarse si mereció la pena; lo que ya no me parece muy adecuado es culpar al Ministerio del ritmo de la tramitación de este proyecto cuando lo que hizo fue atender una petición del Concello», valora Losada, considerando dicha obra «muy necesaria, por razones objetivas de seguridad viaria, y también un acto de justicia con Ponteareas, pues este proyecto, por unos y por otros, lleva demasiado tiempo en tramitación».

La noticia fue acogida con alegría en el seno de la Plataforma N-120, que, con la publicación en el BOE del proyecto, ve recompensada su actividad y atendidas, en primera instancia, sus reivindicaciones. Este era el primer paso necesario para ver una N-120 segura para todos y todas, como venimos pidiendo desde hace muchos años», valora el portavoz del colectivo, Luis Campos, que pide al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «le dé la máxima prioridad para licitar y ejecutar la obra y poner fin a una reclamación que lleva una década activa».