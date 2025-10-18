El PP de Tomiño acusa al gobierno local de subir la tasa de basura un 200% en 8 años

El PP de Tomiño acusa al gobierno local del BNG de tener implantada una de las tasas de limpieza y recogida de basura de las más altas de la provincia de Pontevedra, fijada en 120 euros anuales por vivienda, tras triplicarla en los últimos 8 años. Los populares calculan el incremento en un 200%, indicando que la inflación acumulada en este periodo fue del 22%, al igual que la subida de salarios. «Lo que crecieron los sueldos de los tomiñeses en estos últimos 8 años no se corresponde para nada con el sablazo que nos metió el BNG con la basura, así se lo recordaremos cada vez que hablen de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos», destaca la portavoz municipal, Mónica Otero.

Además, desde el PP alertan de que la situación sobre esta ordenanza fiscal puede empeorar, augurando nuevas subidas a raíz del cambio en el modelo de gestión de residuos que está impulsando el gobierno local, «que entendemos que va a ser potente puesto que en el mismo tienen previsto desperdiciar 1,2 millones de euros, aprovechando el cofinanciamiento que les ofrece la Diputación con cargo al Plan Extra».