Porriño inaugura su parque de animales

Porriño abre oficialmente su primer parque de animales, situado en la Avenida Galicia. La parcela cuenta con más de 1.600 metros cuadrados, con dos partes diferenciadas; por un lado una zona arbolada abierta y por otra, un área vallada.

