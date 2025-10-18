Una pista única en Europa para hacer surf en el asfalto
Nigrán estrena en Patos un circuito pensado para la práctica del deporte de la tabla cuando el estado del mar lo desaconseja y solicitado por las escuelas locales
El Concello lo ha construido por 44.356 euros
Convertida en capital europea del surf adaptado esta semana, la localidad de Nigrán da otro paso para reforzar su identidad surfista. El Concello estrena una pista de surf-skate que permitirá practicar el deporte de la tabla aquellos días en que la marejada lo complique y que posibilitará a las escuelas existentes en el municipio complementar su oferta formativa. Se trata de una infraestructura única en Europa por su diseño.
Ubicada en el aparcamiento junto a la Residencia de Tempo Libre de Patos presenta una forma de anillo cerrado, con un lado recto y otro con curvas, a modo de circuito continuo, sin principio ni fin definidos. Cuenta con una superficie de 366 metros cuadrados, curvas de 2,40 y 7 metros. Medidas adecuadas a todas las edades y niveles, aunque incluye obstáculos para practicantes de nivel avanzado o para progresar.
Con esta morfología, la pista cumple con el objetivo del surf-skate, que trata de llevar los movimientos del surf al asfalto con una especie de monopatín con ejes que imitan el movimiento fluido de una tabla de surf en una ola. «No hay ningún diseño parecido en Europa de una pista de este tipo; está realizada pensando específicamente en este deporte y atendiendo a criterios técnicos de profesionales», explican desde Overlay Projects, empresa radicada en Sabarís especializada en la construcción de pistas de pumptruck y circuitos por toda España y Portugal.
El Ayuntamiento ha financiado la construcción con un presupuesto de 44.356 euros a cargo del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. En las próximas semanas pondrá en marcha la construcción de otro circuito de pumptruck pensado para BMX en O Salgueiral por 75.400 euros.
La nueva instalación «foi solicitada desde a Asociación de Escolas de Surf de Patos para complementar a formación do seu alumnado, especialmente para os días nos que non é recomendable meterse no mar», explicó el alcalde, Juan González, que se manifestó «moi orgulloso de que os participantes no Campionato Europeo de Surf Adaptado sexan os primeiros ne poder experimentala».
Añade el regidor que «a ubicación non podía ser outra que Patos, a praia por excelencia para práctica do surf no sur de Galicia, polo que esta infraestrutura suporá un salto de calidade máis que beneficiará aos surfistas e a todo aquel que desexe iniciarse neste deporte».
