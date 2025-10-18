Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«O gato con contos» en la biblioteca tudense

La Biblioteca Municipal de Tui continúa el próximo martes, día 21, con las actividades del Mes de la biblioteca. Será a las 17.30 horas con una sesión de cuentacuentos para niños y niñas a partir de 5 años, a cargo de Manuela Contacontos, que presentará «O gato con contos».

