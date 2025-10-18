«O gato con contos» en la biblioteca tudense
La Biblioteca Municipal de Tui continúa el próximo martes, día 21, con las actividades del Mes de la biblioteca. Será a las 17.30 horas con una sesión de cuentacuentos para niños y niñas a partir de 5 años, a cargo de Manuela Contacontos, que presentará «O gato con contos».
