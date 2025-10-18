Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La música coral llega esta tarde a Salceda

El Auditorio Municipal de Salceda de Caselas se convierte hoy en el epicentro de la música coral con la XIV Muestra de Corales. Durante el evento, de acceso gratuito, actuarán la Coral Polifónica de Entenza, la Coral Campo Lameiro y la Coral Infantil Cantalua. El recital comenzará a las 20.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents