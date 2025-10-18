La música coral llega esta tarde a Salceda
El Auditorio Municipal de Salceda de Caselas se convierte hoy en el epicentro de la música coral con la XIV Muestra de Corales. Durante el evento, de acceso gratuito, actuarán la Coral Polifónica de Entenza, la Coral Campo Lameiro y la Coral Infantil Cantalua. El recital comenzará a las 20.00 horas.
