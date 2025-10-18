Mos degusta los sabores del otoño

Mos se sumerge de lleno en el otoño con la vigésimo primera edición de las Jornadas Forestales y Micológicas, que se celebrarán del 20 al 26 de octubre en el Pazo de Mos, con un programa que combina divulgación científica, rutas por la naturaleza, música, animación infantil y gastronomía. El día grande será el domingo, con la gran degustación a cargo de seis locales de hostelería, que ofrecerán recetas elaboradas con setas, a un precio fijo de 6 euros el plato.

Las jornadas, organizadas por el Concello de Mos y la Comunidad de Montes de Mos, ofrecerán charlas divulgativas sobre suelos de Galicia, gestión forestal, micorremediación y biodiversidad, con ponentes expertos en la materia como Nerea Cazás, Beatriz Zugazagoitia, Hugo Fernández Ricón o Jaime Blanco Dios, presidente de la Asociación Micológica Brincabois. Las charlas tendrán lugar de lunes a jueves, a las 20.30 horas, en el Pazo de Mos. Además, el viernes, el micogastrónomo José Luis Tomé Ortega protagonizará la sesión «Cociñando cogomelos», y el sábado se celebrará una salida didáctica para la recogida e identificación de setas. Las personas interesadas en participar en cualquier de estas actividades deben inscribirse previamente.

El domingo, 26 de octubre, será el día grande de las jornadas. Comenzará temprano, con una andaina por el monte Salgueirón a las 9.30 horas. A continuación, se celebrará la gran degustación de setas y el Micomercado, de 12 a 15 horas, a cargo de los bares de Mos. También habrá una muestra micológica, conciertos de Os Silandeiros y Os Sergios, animación infantil con Os Bolechas, teatro con «As palabras perdidas», y una nueva salida al monte para identificar hierbas medicinales.

Participarán en la gran degustación el Restaurante Curuxeira, Adega da Tía Carmen, Tapería Baixiña, Edam, Café Bar Encontros y Quinta da Rivas, con platos como tortilla de setas con jamón serrano, empanadillas de trigo de setas con castañas, setas a la romana, solomillo de ternera gallega o cerdo celta en salsa de setas y calabaza, champiñones rellenos de carne picada al horno, o arroz de verduras y setas, entre otras recetas, siempre con las setas como protagonistas y a 6 euros.