Licitan la mejora de dos caminos en Chapela y Quintela

La Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade de Redondela ha licitado los trabajos de pavimentación y mejora del Camiño do Subido, en Chapela, y el Camiño das Cabritas, en Quintela. Las obras en el vial chapelano incluirán la mejora del drenaje y la pavimentación en un tramo de 186 metros, además de la limpieza de cunetas y taludes. El presupuesto asciende a 30.409 euros. Los trabajos comenzarán este trimestre y desde el gobierno local destacan que se trata de una actuación muy necesarias, ya que esta zona presenta un gran desnivel y con las obras se mejorará la seguridad tanto de vehículos como de peatones.

La mejora del Camiño das Cabritas contempla el asfaltado de un tramo de 157 metros y limpieza de taludes, con una inversión de 11.858 euros.

Cortes de tráfico

Por otra parte, la próxima semana se procederá al fresado y asfaltado del Camiño da Buraca, en Chapela, por lo que se producirán cortes de tráfico puntuales. Según informa el Concello, las obras afectarán desde el cruce del Camiño da Buraca con el Camiño da Traída y parte del Camiño do Gaio. Las labores de reparación comenzarán este lunes y se prolongarán durante dos semanas. Desde la Concejalía de Infraestruturas e Sostibilidade solicitan a los conductores que, en la medida de lo posible, eviten circular por este vial. Con todo, los trabajos se organizarán para causar las mínimas molestias en el horario de entrada y salida del CEIP Igrexa, situado en las inmediaciones.