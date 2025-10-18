Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Andrés Serrano expone en Mínima Expresión

El artista coruñés Jorge Andrés Serrano Mato.

El artista coruñés Jorge Andrés Serrano Mato. / FdV

A.P.

Redondela

El espacio artístico Mínima Expresión de Redondela, situado en la calle Pai Crespo, acoge durante los meses de octubre y noviembre la exposición DEA, del artista Jorge Andrés Serrano Mato, una muestra que ahonda en las tensiones entre el consciente y el subconsciente.

