Jorge Andrés Serrano expone en Mínima Expresión
A.P.
Redondela
El espacio artístico Mínima Expresión de Redondela, situado en la calle Pai Crespo, acoge durante los meses de octubre y noviembre la exposición DEA, del artista Jorge Andrés Serrano Mato, una muestra que ahonda en las tensiones entre el consciente y el subconsciente.
