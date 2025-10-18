A Guarda aprueba su presupuesto, que sube un 10%

El Concello de A Guarda aprobó ayer en un pleno extraordinario su presupuesto municipal para este año, que aumenta en cerca de un 10% respecto al anterior. Las cuentas ascienden a 8,4 millones de euros, que según el alcalde, Roberto Carrero, «permitirán visibilizar subvenciones de otras administraciones que requieren aportación municipal y ya están contempladas en el presupuesto».

El concejal de Economía, Óscar Alonso, explica que el nuevo presupuesto atiende a necesidades de todos los sectores económicos, sociales, educativos y culturales, y que las entidades culturales y deportivas incrementan sus dotaciones.