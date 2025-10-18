Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rande rememora la batalla naval con dos días de fiesta

Los actos arrancan a las 12.00 con la llegada de las embarcaciones tradicionales y el desfile

Primer acto de la fiesta, el pasado fin de semana.

Primer acto de la fiesta, el pasado fin de semana.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El entorno del museo Meirande será hoy y mañana el escenario de la Fiesta de la Batalla de Rande, con la que se conmemora el célebre combate naval que enfrentó en 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo. A partir de las 11.00 horas se abrirá el mercadillo y una hora más tarde está prevista la llegada de las embarcaciones tradicionales, con el desfile de las tropas.

Por la tarde habrá distintas representaciones teatrales a las 17.00, 20.00 y 21.30 horas, esta última centrada en la batalla naval con pirotecnia.

Los actos prosiguen mañana con actividades infantiles y distintos talleres tradicionales. A las 12.00 será el desfile y a las 13.00 y 13.30 las representaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents