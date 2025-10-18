Rande rememora la batalla naval con dos días de fiesta

El entorno del museo Meirande será hoy y mañana el escenario de la Fiesta de la Batalla de Rande, con la que se conmemora el célebre combate naval que enfrentó en 1702 a las tropas angloholandesas e hispanofrancesas en la ría de Vigo. A partir de las 11.00 horas se abrirá el mercadillo y una hora más tarde está prevista la llegada de las embarcaciones tradicionales, con el desfile de las tropas.

Por la tarde habrá distintas representaciones teatrales a las 17.00, 20.00 y 21.30 horas, esta última centrada en la batalla naval con pirotecnia.

Los actos prosiguen mañana con actividades infantiles y distintos talleres tradicionales. A las 12.00 será el desfile y a las 13.00 y 13.30 las representaciones.