El Centro de Maiores de Cesantes organiza un 'obradoiro' de estimulación cognitiva

A.P.

Redondela

El Centro de Atención a Persoas Maiores de Cesantes organiza todos los martes a las 11.00 horas hasta el próximo 11 de noviembre un obradoiro de estimulación cognitiva y física. Los interesados en participar pueden inscribirse en el teléfono 623 182142.

