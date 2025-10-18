El Centro de Maiores de Cesantes organiza un 'obradoiro' de estimulación cognitiva
A.P.
Redondela
El Centro de Atención a Persoas Maiores de Cesantes organiza todos los martes a las 11.00 horas hasta el próximo 11 de noviembre un obradoiro de estimulación cognitiva y física. Los interesados en participar pueden inscribirse en el teléfono 623 182142.
